Haber Giriş: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 15:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Barcelona, Neymar ile anlaştı
Barcelona, Paris Saint-Germain'e (PSG) transferi nedeniyle ihtilaf yaşadığı eski futbolcusu Neymar ile aralarındaki adli prosedürlerin çözüldüğünü açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Barcelona ile Neymar, iki taraf arasındaki mevcut adli prosedürlerin dostane bir şekilde çözülmesine ilişkin anlaşmaya vardı.
Neymar'ın sözleşmesinin kurallarını yerine getirmeden PSG'ye transfer olduğunu öne süren Barcelona Kulübü, Brezilyalı futbolcudan tazminat talep etmişti.
Neymar ise buna karşın sözleşmesindeki ödemenin bir kısmını alamadığını belirterek kulübün faiziyle bu ödemeyi yapması gerektiğini savunmuştu.
LATEST NEWS | Barça and Neymar end litigation amicably— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 26, 2021
Details: https://t.co/tQUCoFwvqY pic.twitter.com/uNT6NcSypy
Etiketler: Barcelona Transfer Haberleri
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