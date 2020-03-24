Barcelona, La Liga'da lider durumda bulunmasına karşın istikrarsız bir sezon geçiriyor.

Uzun yıllar sonra lig ortasında teknik adam değişikliğine giden Katalan ekibi, ortaya koyduğu futbol ve aldığı sonuçlarla taraftarlarını üzüyor

Barcelona'nın istatistikleri de geçmişi aratır düzeyde. Öyle ki bordo mavililer, 27'inci haftalar itibarıyla puan olarak 2007-2008'den sonra en kötü zamanını yaşıyor.

Bu sezon 58 puan toplayabilen Katalan ekibi, 2007-2008 sezonunda 27 hafta sonunda 54 puan elde etmişti.

İki sezon arasındaki tek fark, Barcelona'nın şu an lider olması diğerinde ise zirvede yer alan Real Madrid'in 8 puan gerisinde ikinci durumda bulunması.

Katalan devi, son 13 yıla bakıldığında gol açısından da en kısır sezonunu yaşıyor.

Rakip fileleri 63 kez havalandıran bordo mavililer, en son 2007-2008 sezonunda aynı dönemi 52 golle kapatmıştı.

Barcelona bununla birlikte son yıllarda en çok gol yediği sezonu geçiriyor. Ter Stegen geride kalan 27 hafta, 31 kez topu ağlarından çıkardı.

Bu veriler ışığında; Barcelona'nın ligin zirvesinde olması La Liga'nın bu sezon çok daha çekişmeli olduğunu gözler önüne seriyor.