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Bandırmaspor'da 2 futbolcu ve 2 personelin testi pozitif
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Royal Hastanesi Bandırmaspor'da, 2 futbolcu ve 2 kulüp personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'un sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, son testlerde 2 futbolcu ve 2 kulüp personelinde pozitif bulgulara rastlandığı belirtildi.
Açıklamada, "Sonuçların ardından ivedilikle gerekli tedbirler alınmış olup, karantina süreci başlatılmıştır" denildi.
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