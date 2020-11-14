Haber Giriş: Kaynak: AA
Boluspor'da 4 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı
[Fotoğraf: AA]
TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor'da 3 futbolcu ve 1 sağlık çalışanının yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi pozitif çıktı.
Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarında yer alan açıklamaya göre, profesyonel futbol takımı, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına COVID-19 testi yapılırken, 3 futbolcu ile 1 sağlık çalışanının testleri pozitif sonuçlandı.
Kulüpte toplam 10 futbolcu, 1 antrenör, 1 sağlık personeli ve 4 çalışanın izolasyonda bulunduğu, tedavilerinin de devam ettiği aktarıldı.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 14 Kasım 2020 Cumartesi 19:48
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