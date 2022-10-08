Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi 16:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balkan Motosiklet Birliği Avrupa Motokros Şampiyonası yarışları Balıkesir'de başladı
[Fotograf: AA]
Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Avrupa Motokros Şampiyonası ile Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları Balıkesir'in Gönen ilçesinde başladı.
Gönen Belediyesi Şakir Şenkalaycı MX Parkuru'nda her iki şampiyonanın MX1, MX2, MX2 Junior, MX, 85cc, 65cc, 50cc, Senior ve Veteran sınıflarında 210 sporcu sıralama turları için mücadele ediyor.
[Fotoğraf: AA]
BMU Avrupa Şampiyonası'na Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Moldova ve Bosna Hersek'ten sporcular katılıyor.
[Fotoğraf: AA]
Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nın 5. ayak yarışlarının da sıralama turları gerçekleştiriliyor. Organizasyonlar yarın final yarışları ile tamamlanacak.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Balıkesir
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