Balıkesir'de kazanan çıkmadı
TFF 1. Lig'de 24. haftanın kapanış maçında Aydeniz Et Balıkesirspor'la Ankaraspor 2-2 berabere kaldı.
TFF 1. Lig'in 24. haftasının kapanış maçında Aydeniz Et Balıkesirspor'la Ankaraspor karşı karşıya geldi.
Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanan, Hakan Ceylan'ın yönettiği karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.
Mücadeleye hızlı başlayan başkent temsilcisi, Umar'ın 30. dakikada attığı golle skorda üstünlüğü yakaladı. Dakikalar 45'i gösterirken sahne alan Olatunbosun, takımı adına farkı 2'ye çıkardı.
İkinci yarıya iyi başlayan Aydeniz Et Balıkesirspor, Ercan'ın kendi kalesine attığı golle farkı bire indirdi. Son bölümde baskısını arttıran ev sahibi, 88. dakikada Abdülkadir'in kaydettiği golle skorda eşitliği yakaladı.
Kalan sürede başka gol olmadı ve mücadele, 2-2 sonuçlandı.
Puanını 25'e çıkaran Aydeniz Et Balıkesirspor, düşme hattının hemen üzerinde, 15. sırada konumlandı. 15 puanda kalan Ankaraspor ise 17. sıradaki yerini korudu.
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