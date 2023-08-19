Açık 36.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 19.08.2023 14:53

Balıkesir'de Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası heyecanı yaşanıyor

Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Şafak Tavkul Sezonu'nda yarı final karşılaşmaları Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde başladı.

Balıkesir'de Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası heyecanı yaşanıyor
[Fotograf: AA]

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu ile Dursunbey Belediyesi iş birliğinde Saz Mesire Alanı'nda organize edilen yarışlara minikler, yıldızlar, gençler, yetişkin erkekler ve yetişkin kadınlar kategorilerinde 75 sporcu katılıyor.

İlk gün Türk parkurundaki (tabla bendi) yarışlarda sporcular, at üzerinde akrobatik hareketlerle belirlenen hedeflere ok attı. Sporcular yarın ise kabak bendinde mücadele edecek.

Federasyon Başkanı Zübeyir Bekiroğlu, geleneksel atlı sporlara gösterilen ilgi ve coşkunun heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Bekiroğlu, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonunun etkinliklerinin yoğun ilgiyle takip edildiğini belirtti.

"Atlı okçuluk bizim yurt dışında uluslararası programlara katılabileceğimiz kapımız. Ecdat yadigarı ata sporlarımızın gelişimine yönelik faaliyetler yapıyoruz. Ecdadımızın sahip olduğu değerleri gençlerimizle buluşturma gayretindeyiz."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bekiroğlu, sporcuların kılık kıyafetleri ve atlarındaki unsurların her birinin ayrı anlamlar ifade ettiğini dile getirdi.

Çocukların ecdadın dokunduğu atlara dokunmasını, onların attığı okları atmasını hedeflediklerini bildiren Bekiroğlu, bu konuda devletin, hükümetin önemli destekler verdiğini anlattı.

Bekiroğlu, atlı spor branşlarının yaygınlaştırılması için ellerinden geleni yapmaya devam ettiklerini söyledi.

"Cumhurbaşkanı'mıza, özellikle geleneksel atlı sporlarımızı ayrı bir çatı altında federasyonlaştırdığı için teşekkür ediyoruz. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan başkanımızın da bizler üzerinde büyük bir emeği var. Biz de bize inanan ve güvenenleri mahcup etmemek adına sahalarda sporcularımızın yanındayız."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan da etkinliğe gösterilen yoğun ilgiye değinerek, emeği geçenlere teşekkür etti. Müsabakaları, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur da izledi.

ETİKETLER
Balıkesir
Sıradaki Haber
Kocaeli'de Deniz Küreği Türkiye Kupası yarışları başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:50
Hastalarından 'bıçak parası' isteyen doktor tutuklandı
16:41
Devlet Bahçeli: Türkiye'ye yapılan her ihanetin koçbaşı ABD’dir
16:20
Bakan Kacır: Türkiye dijital ekonomi oluşturmak için tüm G20 ülkeleriyle çalışmaya hazır
16:21
Dışişleri Bakanlığından ABD'nin GKRY kararına tepki
15:45
Çankırı'da bu yıl 8,5 milyon yıllık 100 fosil bulundu
15:48
Afganlar, 80 yılda İngilizlerle 3 defa savaşarak bağımsızlıklarını kazandı
Kayseri'de marangoz ustası Anadolu kültürünü ahşap minyatürlerde yaşatıyor
Kayseri'de marangoz ustası Anadolu kültürünü ahşap minyatürlerde yaşatıyor
FOTO FOKUS
Sıcaklık üretkenliği düşürüyor
Sıcaklık üretkenliği düşürüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ