Trabzonspor'da Serkan Asan Pendikspor'a kiralandı

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Pendikspor'umuz, Trabzonspor'dan Serkan Asan'ı 1 yıl kiralık olarak renklerine bağladı. Ailemize hoş geldin Serkan Asan." ifadelerine yer verildi.

Serkan Asan, geçen sezon Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 4 maçta görev almıştı.

Serkan Asan Pendiksporumuz'da!



Pendikspor'umuz, Trabzonspor'dan Serkan Asan'ı 1 yıl kiralık olarak renklerine bağladı.



Ailemize Hoş Geldin

Serkan Asan! pic.twitter.com/fQJiaNAao1 — Pendikspor (@PendiksporK) August 19, 2023

Trabzonspor'dan Serkan Asan paylaşımı

Trabzonspor, 24 yaşındaki sağ bek Serkan Asan'ın sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda Pendikspor ile anlaştı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, profesyonel futbolcuları Serkan Asan'ın, 2023-2024 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Pendikspor ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Pendikspor'un, geçici transfer bedeli olarak kulübe 3 milyon lira+KDV ödeme yapacağı aktarılan açıklamada, "Futbolcumuz Serkan Asan'ın, 2023-2024 futbol sezonuna ilişkin maaş ve diğer tüm hak edişleri Pendikspor AŞ tarafından ödenecektir." ifadesi kullanıldı.