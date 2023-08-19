Kocaeli'de Deniz Küreği Türkiye Kupası yarışları başladı

Türkiye Kürek Federasyonunca Gebze Şişecam Spor Kulübü Tesisleri'nde düzenlenen yarışlara, 30 kulüpten 500 sporcu katılıyor.

Yarışlarda kupa için mücadele eden ekipler tek çifte, iki çifte ve dört çifte dümencili tekne sınıflarında suya iniyor.

19 yaş altı, büyükler ve master yaş kategorilerinin yanı sıra kadınlar, erkekler ile mix klasmanlarında yarışların yapıldığı organizasyon, yarın sona erecek.

"Bu yıl 3 dünya şampiyonu çıkardık"

Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Burak Demirsaran, yarışlara son yılların en yoğun katılımının sağlandığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Demirsaran, Deniz küreği sporunun oldukça geniş bir alana yayıldığını aktardı.

"Yaklaşık 60 kulübümüz var, bunların 40'ı sürekli yarışlara katılan kulüpler. Federasyon ve milli takım için çok önemli, ilgiyle ve dikkatle takip ediyoruz. Daha da ileriye gideceğimizi düşünüyoruz."

Demirsaran, yarışlarda sporcuların kıyasıya mücadele ettiğini belirtti.

"İki gün sürecek yarışların ardından ilk defa Deniz Küreği Milli Takımı'nı oluşturacağız. Oldukça yüksek bir katılım var. Ekim ayının başında yapılacak dünya şampiyonasına katılmak istiyoruz. Şampiyonalardaki dereceler de önemli. Bu verileri hassas bir şekilde tutup sporcuları takip ediyoruz."

Demirsaran, federasyon olarak kulüp pozisyonlarını düzeltmek ve sporcu havuzunu genişletmek için önemli çaba sarf ettiklerini vurguladı.

"Bu yıl 3 dünya şampiyonu çıkardık. 1957'de kurulmuş federasyonumuzda ilk kez oluyor. İkincilik ve üçüncülükler de var, onları saymıyorum. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum."