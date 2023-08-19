Açık 36.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 19.08.2023 14:48

Kocaeli'de Deniz Küreği Türkiye Kupası yarışları başladı

Deniz Küreği Türkiye Kupası yarışları, Koceli'de başladı.

Kocaeli'de Deniz Küreği Türkiye Kupası yarışları başladı
[Fotograf: AA]

Türkiye Kürek Federasyonunca Gebze Şişecam Spor Kulübü Tesisleri'nde düzenlenen yarışlara, 30 kulüpten 500 sporcu katılıyor.

Yarışlarda kupa için mücadele eden ekipler tek çifte, iki çifte ve dört çifte dümencili tekne sınıflarında suya iniyor.

19 yaş altı, büyükler ve master yaş kategorilerinin yanı sıra kadınlar, erkekler ile mix klasmanlarında yarışların yapıldığı organizasyon, yarın sona erecek.

"Bu yıl 3 dünya şampiyonu çıkardık"

Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Burak Demirsaran, yarışlara son yılların en yoğun katılımının sağlandığını söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Demirsaran, Deniz küreği sporunun oldukça geniş bir alana yayıldığını aktardı.

"Yaklaşık 60 kulübümüz var, bunların 40'ı sürekli yarışlara katılan kulüpler. Federasyon ve milli takım için çok önemli, ilgiyle ve dikkatle takip ediyoruz. Daha da ileriye gideceğimizi düşünüyoruz."

Demirsaran, yarışlarda sporcuların kıyasıya mücadele ettiğini belirtti.

"İki gün sürecek yarışların ardından ilk defa Deniz Küreği Milli Takımı'nı oluşturacağız. Oldukça yüksek bir katılım var. Ekim ayının başında yapılacak dünya şampiyonasına katılmak istiyoruz. Şampiyonalardaki dereceler de önemli. Bu verileri hassas bir şekilde tutup sporcuları takip ediyoruz."

Demirsaran, federasyon olarak kulüp pozisyonlarını düzeltmek ve sporcu havuzunu genişletmek için önemli çaba sarf ettiklerini vurguladı.

"Bu yıl 3 dünya şampiyonu çıkardık. 1957'de kurulmuş federasyonumuzda ilk kez oluyor. İkincilik ve üçüncülükler de var, onları saymıyorum. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum."

ETİKETLER
Kocaeli
Sıradaki Haber
Trabzonspor'da Serkan Asan Pendikspor'a kiralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:53
ABD, Camp David Zirvesi'yle Asya-Pasifik'te Çin'e karşı işbirliğini güçlendirdi
14:33
Cevdet Yılmaz: Çok farklı bir Diyarbakır'ı inşa edeceğiz
14:29
Ömer Çelik'ten KKTC'deki BM Barış Gücü'ne tepki
14:37
Evlat nöbetindeki 2 aile daha çocuğuna kavuştu
14:11
Emniyet Genel Müdürlüğünden ülke genelinde trafik denetimi
14:13
Afyonkarahisar'da kaza: 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralı
Kayseri'de marangoz ustası Anadolu kültürünü ahşap minyatürlerde yaşatıyor
Kayseri'de marangoz ustası Anadolu kültürünü ahşap minyatürlerde yaşatıyor
FOTO FOKUS
Hollanda tarihinde Türk izleri
Hollanda tarihinde Türk izleri
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ