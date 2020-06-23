Bakan Kasapoğlu, yayımladığı taziye mesajında, "Türk güreş camiasının unutulmaz isimlerinden, 1972 Münih Olimpiyatları'nda ülkemizin kazandığı tek madalyanın sahibi Vehbi Akdağ'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Türk güreşine verdiği hizmetleri her zaman hatırlanacak olan merhum Vehbi Akdağ'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve güreş camiamıza başsağlığı diliyorum."