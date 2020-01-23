Gençlik ve Spor Bakanılığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 4. Levent'teki binasında gerçekleştirilen görüşme öncesinde A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindeki heyete, aynı zamanda bir müze niteliğindeki tesisi tanıttı.

Bakan Kasapoğlu, Güneş ile yaptığı görüşmede, A Milli Takım'ın son durumu ve 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) hazırlıkları hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin sonunda Şenol Güneş, Bakan Kasapoğlu'na üzerinde isminin yazılı olduğu milli takım formasını ve A Milli Takımın EURO 2020 elemelerinde Fransa ile deplasmanda oynadığı maçın ardından soyunma odasında teknik heyet ve futbolcularla birlikte çektirdiği fotoğrafı takdim etti.

Kaynak: AA