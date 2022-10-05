Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba 14:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu'ndan milli boksörlere tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası'nda madalya alan milli sporcuları kutladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Kasapoğlu, İtalya'nın Montesilvano şehrinde düzenlenen Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası'nda toplam 10 madalya kazanan milli sporcuları yayımladığı mesajla tebrik etti.
"İtalya'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası'nda 1 altın, 3 gümüş, 6 bronz madalya kazanan genç sporcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor, genç sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum."
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