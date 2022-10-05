Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi takımlarından Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü oyuncusu Cemal Kurt'un tavsiyesiyle 8 yıl önce aynı takımda spora adım atan Taşoğlu, kısa sürede kendisini geliştirerek 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Erkek Milli Basketbol Takımı'na seçildi.

7-16 Eylül'de Tayland'ın Phuket kentinde yapılan IWBF Tekerlekli Sandalye Basketbol 23 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası'nda ikinci olan takımda yer alan Taşoğlu, 4 yıl sonra yapılacak şampiyonada milli takımla altın madalya kazanmayı istiyor.

"Anlatılmaz bir duygu"

Milli basketbolcu Bilal Mert Taşoğlu, milli takımda oynamanın çok ayrı bir duygu olduğunu belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Taşoğlu, Japonya ile finalde tekrar oynadıklarını anımsattı.

"Dünya Şampiyonası'nda grupta ilk maçı Japonya ile oynadık. Çok heyecanlandım. Anlatılmaz bir duygu, yaşamak lazım. 52-47 mağlup olduk. Maalesef dünya şampiyonu olamadık, ikinci olduk. İkinci olduğumuza seviniyorum ama bir üzüntü de vardı. Takım olarak şampiyon olup ülkemize ilk kez altın madalya kazandırmak isterdik. İnşallah 4 yıl sonra yapılacak Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olacağız."

Taşoğlu, 23 Yaş Altı Milli Takımı'nda 6 yıl daha oynayacağını belirtti.

"İlk hedefim, 23 Yaş Altı Milli Takımı'nın vazgeçilmez oyuncusu olmak. Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü'nü de Süper Lig'e taşımak istiyoruz. Daha sonraki hedefim ise A Milli Takım'a seçilmek."