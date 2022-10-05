Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 7, 8, 9 ve 10 Ekim'de oynanacak maçların hakemleri şöyle:

7 Ekim Cuma:

20.00 Gaziantep FK-Adana Demirspor: Sarper Barış Saka

8 Ekim Cumartesi:

14.30 İstanbulspor-MKE Ankaragücü: Yasin Kol

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Arabam.com Konyaspor: Mert Güzenge

20.00 Bitexen Giresunspor-Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu

9 Ekim Pazar:

14.30 HangiKredi Ümraniyespor-Yukatel Kayserispor: Burak Şeker

17.00 Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen

20.00 Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan

10 Ekim Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek

20.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: Kadir Sağlam

Spor Toto 1. Lig'de 8. hafta hakemleri belli oldu

Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında yapılacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 7, 8, 9 ve 10 Ekim'de oynanacak maçların hakemleri şöyle:

7 Ekim Cuma:

20.00 Adanaspor-Beyçimento Bandırmaspor: Ozan Ergün

8 Ekim Cumartesi:

13.30 Bodrumspor-Sakaryaspor: Cihan Aydın

13.30 Ankara Keçiörengücü-Boluspor: Adnan Deniz Kayatepe

19.00 Yılport Samsunspor-Gençlerbirliği: Kutluhan Bilgiç

19.00 Eyüpspor-Manisa FK: Oğuzhan Aksu

9 Ekim Pazar:

13.30 Tuzlaspor-Altınordu: Caner Ak

16.00 Yeni Malatyaspor-Erzurumspor FK: Adem Cinek

19.00 Altaş Denizlispor-Pendikspor: Ömer Faruk Turtay

10 Ekim Pazartesi:

20.00 Altay-Çaykur Rizespor: Abdullah Buğra Taşkınsoy