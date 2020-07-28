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Bakan Kasapoğlu TFF Yönetim Kurulu toplantısına katılacak
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun davetiyle yarın gerçekleştirilecek toplantıya katılacak.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, TFF'nin Riva'daki merkezinde gerçekleştirilecek toplantı, saat 14.00'de başlayacak.
Bakan Kasapoğlu ile TFF Başkanı Nihat Özdemir, toplantının akabinde gündemle ilgili açıklamalarda bulunacak.
Etiketler: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim KuruluSon Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 21:19
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