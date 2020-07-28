2020 yılının ilk ve tek spor ödül organizasyonu Sporun Devleri Ödül törenine Ülke TV ev sahipliği yaptı.

Altıncısı düzenlenen Sporun Devleri Ödül gecesinde; jimnastik, kick boks, karate, voleybol, güreş ve yüzme gibi spor dallarında başarı gösteren sporcular ödüllerle taçlandırıldı.

Pandemi nedeniyle daha az katılımcıyla yapılan törene; Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, video konferans sistemiyle katıldı.

Kasapoğlu, ''Uluslararası müsabakalar başlar başlamaz her alanda olan iddiamızı en güçlü başarılarla tüm branşlarda ortaya koyacağız'' ifadesini kullandı.

Farklı branşlardaki milli sporcular ödüle layık görüldü.

A milli takım teknik direktörü Şenol Güneş yılın antrenörü seçilirken, yılın projesi Etnospor oldu.

Türk sporunun gelişmesine katkı sunmak amacıyla yola çıkan ve 2019 Eylül’den beri test yayınlarına devam eden TRT SPOR2' de yılın kanalı oldu.

Ödülü, Kanal Koordinatör Yardımcısı Hakan Altürk aldı.

Basketboldan taekwondoya, okçuluktan tenise, yüzmeden hentbola sporun tüm dalları TRT SPOR2'de buluşmaya devam edecek.