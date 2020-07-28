Hepimizin bir hayali var...

Ve hiçbir hayal ulaşılmaz değil...



Sevdiklerin yanında olduktan sonra...

Hayaldir gerçek olan...



Sen yeter ki...

Hayal etmeyi bil.



2020-21 Sezonu çubuklu formamız çok yakında tüm TS Club’larda! #BizB1riz #YanYana pic.twitter.com/oUWscxUqjY