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Trabzonspor yeni sezon formasını tanıttı
Trabzonspor, 2020-21 sezonu formasını bordo mavili taraftarların beğenisine sundu.
Hepimizin bir hayali var...— Trabzonspor (@Trabzonspor) July 28, 2020
Ve hiçbir hayal ulaşılmaz değil...
Sevdiklerin yanında olduktan sonra...
Hayaldir gerçek olan...
Sen yeter ki...
Hayal etmeyi bil.
2020-21 Sezonu çubuklu formamız çok yakında tüm TS Club’larda! #BizB1riz #YanYana pic.twitter.com/oUWscxUqjY
Etiketler: Trabzonspor yeni sezon formasıSon Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 20:37
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