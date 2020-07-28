Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Koç, yabancı oyuncu sayısı konusunda kulüplerin farklı görüşlerinin olduğuna dikkat çekti.

"Kulüpler Birliği Vakfında ortak görüş çıktı. Sezonun ve transfer sezonunun başlamasına çok kısa süre kala kulüplerle doğru dürüst istişare yapılmadan böyle bir kararın alınması bazı kulüpleri sıkıntıya düşürüyordu. Yabancı oyuncu sayısının düşmesi konusunun, Fenerbahçe olarak sıkıntı yaşayabilecek kulüpleri de düşünerek bu sene uygulanmayıp gelecek sene uygulanmasını düşündük."

Ali Koç, Fenerbahçe'nin bu konuda bir nebze daha rahat olduğunu vurguladı.

"Bu dönem dayanışma dönemi. 'Benim işime geliyor, bu işi böyle yapalım' yaklaşımını doğru bulmuyorum. Kulüpler Birliği olarak ricamız bu işin doğru dürüst istişare edilmesi yönünde. Er veya geç sayı düşecek. 2021-2022 sezonundan başlamak üzere kademeli uygulansın. Herkesin altına imza atacağı modeli geliştirelim. Hepimizin mutabık kalacağı formatı 2021-2022 sezonunda uygulayalım. Oldu bittiye geldiği zaman ekonomik etkisi var."

Altyapıdan oyuncunun çıkmasının da yabancı sayısının değiştirilerek olamayacağını aktaran Koç, "İnşallah federasyon kulüplerin ricasına olumlu döner." değerlendirmesinde bulundu.

Koç, Süper Lig'den düşmenin kaldırılması yönündeki düşünceye değindi.

"Bu sene 21 takım, seneye de 20 takım görüşümü belirttim. Bence olumlu. Pek çok ülkede 20 takım var, bizde niye olmasın? Önümüzdeki sezon en önemli konu sıkıştırılmış takvim olacak. Olabilir mi olabilir. Bazı kulüplerin, pastanın 18'den 21'e bölünmesinden dolayı maddi kaybı olur ama telafi edilebilir. Ligden düşmenin kaldırılması kararına Fenerbahçe olarak destek veriyoruz."

Mehmet Sepil'e destek

Koç, Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığından ayrılmayı düşünen Mehmet Sepil'in ise görevine devam etmesini istediğini söyledi.

"İnşallah başkan ayrılmaz. Kulüpler Birliği başkanlığını yapmak kolay değil. Herkesin hassasiyetini, taleplerini dengelemek gerekiyor. Kolay iş değil. Sandığınız gibi haftada bir iki gün de ayrılacak iş değil. Başkanımız İzmir'de oturuyor. Bu dönemde büyük fedakarlık gösterdi. Pozitif bakış açısı, olumlu yaklaşımları da değerli bulunuyor. İnşallah devam eder."

Berna Gözbaşı: Tüm başkanlara çok teşekkür ediyorum

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı ise ligden düşmenin kaldırılması konusundaki görüşünün oy birliğiyle alındığını vurgulayarak, "Ligden düşmenin kaldırılması yönündeki tavsiye kararını oy birliğiyle aldık. Bu beni çok duygulandırdı. Tüm başkanlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantı sırasında sinirli bir şekilde dışarı çıktığının hatırlatılması üzerine Gözbaşı, "Tek kadın başkan olarak naz ve kapris yapma hakkımı kullandım. Sorun yok." değerlendirmesinde bulundu.