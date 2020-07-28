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Kulüpler Birliği bu sezon küme düşme olmasın istiyor
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, bu sezon için Süper Lig'de düşme olmaması konusunda tavsiye kararı aldıklarını açıkladı.
Mehmet Sepil, yeni yabancı oyuncu kuralının 1 yıl ertelenmesini TFF'ye önereceklerini açıkladı. Mehmet Sepil, harcama limitlerinin ihtiyacı karşılamaması nedeniyle TFF'ye başvuruda bulunacaklarını söyledi.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 18:01
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