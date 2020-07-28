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Trabzonspor'da koronavirüs testleri negatif çıktı
Trabzonspor'da yönetici, teknik heyet ve futbolculara yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız Covid-19 testlerinin on altıncısı yapılmış olup pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadesi kullanıldı.
Etiketler: Trabzonspor koronavirüs testiSon Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 15:09
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