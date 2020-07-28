Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız Covid-19 testlerinin on altıncısı yapılmış olup pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadesi kullanıldı.