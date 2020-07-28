Galatasaray, Bernard Mensah için harekete geçiyor. Sarı kırmızılıların, Ganalı oyuncuyu kadrosuna katmak için masaya oturacağı öğrenildi.

Galatasaray'ın, Mensah'ın transferi için Türkiye Futbol Federasyonu'nun takım harcama limitlerini açıklamasını beklediği kaydedildi.

Younes Belhanda ile de yollarını ayırmayı planlayan yönetim, Faslı oyuncudan gelecek parayı Mensah transferinde kullanmayı hedefliyor.

Hes Kablo Kaysersipor'un sezon başında Bernard Mensah'ın bonservisi için Atletico Madrid'e 3.4 milyon euro ödediği belirtildi.

İspanyol kulübü ile yapılan anlaşmada 25 yaşındaki futbolcunun bir sonraki transferinde yüzde 40 pay maddesi olduğu için Hes Kablo Kayserispor yönetimin bu şartların karşılanacağı bir teklif istediği ifade edildi.

Kulübü ile 2 yıllık daha kontratı bulunan Bernard Mensah'ın yıllık 1 milyon 100 bin avro ücret aldığı dile getirildi.

Türkiye'de, Hes Kablo Kayserispor'dan önce Kasımpaşa forması giyen Mensah, Süper Lig kariyerinde 86 maçta 14 gol atarken, 16 da asist yaptı.