Halı Saha İşletmecileri ve Sportif Faaliyetler Federasyonu Başkan Yardımcısı Necdet Kaya, dilekçeyi sunmak için geldiği Ankara İl Sağlık Müdürlüğü önünde gazetecilere açıklamada bulundu.

Kaya, koronavirüs tedbirleri kapsamında halı sahaların 4,5 aydır kapalı olduğunu belirtti.

"Bu nedenle halı saha işletmecileri ve çalışanları zor durumda. Pek çok işletme kira, personal ve fatura giderlerini karşılayamıyor. Ayırıca kapalı olan halı saha tesisleri bakımsızlıktan çürüme tehlikesiyle karşı karşıya geliyor.''

Açılması halinde Covid-19 tedbirleri kapsamında halı sahalarda soyunma odalarının kullanılmayacağını aktaran Necdet Kaya, Sağlık Bakanlığının ve Bilim Kurulunun tavsiye edeceği önlemleri yerine getirmeye hazır olduklarını belirtti.

Futbol eğitimleri kesintiye uğruyor

Halı Saha İşletmecileri ve Sportif Faaliyetler Federasyonu Başkan Yardımcısı Necdet Kaya, Türkiye'de 20 binin üzerinde halı saha olduğunu belirtti.

"Halı sahaların aynı zamanda futbol eğitimleri için önemli merkezler olduğunu söylemem gerek. Bu tesisler vasıtasıyla geleceğin futbolcuları futbol eğitimi alıyor. Futbol kulüplerinin altyapılarına da bu tesislerden yeni oyuncular kazandırılıyor. Bu futbol okullarının antrenörleri ve çalışanları da zor durumda.''