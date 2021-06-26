Bakan Kasapoğlu, yayıladığı kutlama mesajında Tahir Kıran ve yönetim kuruluna başarılar diledi.

"Çaykur Rizespor Kulübünün yapılan olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Tahir Kıran ile yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Yeşil-mavili kulübümüzün başkan ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum."