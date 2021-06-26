Haber Giriş: 26 Haziran 2021 Cumartesi 17:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu Tahir Kıran'ı kutladı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çaykur Rizespor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Tahir Kıran'ı tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, yayıladığı kutlama mesajında Tahir Kıran ve yönetim kuruluna başarılar diledi.
"Çaykur Rizespor Kulübünün yapılan olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Tahir Kıran ile yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Yeşil-mavili kulübümüzün başkan ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum."
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