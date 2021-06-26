İlk kez 11 ülkenin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan, son 16 turu maçları ile devam ediyor.

​EURO 2020 son 16 turu mücadelesinde İtalya ile Avusturya, İngiltere'nin Londra şehrindeki Wembley Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. 65. dakikada Avusturya, Arnautovic'in golüyle 1-0 öne geçti ama VAR, pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

Karşılaşmanın 90 dakikalık normal süresi 0-0 eşitlikle sona erdi ve uzatma bölümüne geçildi.

95. dakikada İtalya, öne geçti. Spinazzola’nın ceza sahasına ortasında arka direkte topla buluşan Chiesa’nın düzelterek sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu 1-0.

İtalya, 105. dakikada Pessina’nın ayağından bulduğu gol ile skoru 2-0’a getirdi.

114. dakikada Avusturya, farkı 1’e indirdi. Schaub’un kullandığı köşe vuruşunda ön direğe hareketlenen Kalajdzic’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti 2-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca İtalya, karşılaşmayı 2-1 kazanarak Danimarka’nın ardından çeyrek finale yükselen ikinci takım oldu.

Yenilmezlik serisi 31 maça çıktı

"Gök Mavililer", bu sonuçla yenilmezlik serisini de 31 maça çıkardı. Öte yandan maçın 114. dakikasına kadar bin 168 dakika boyunca kalesinde gol görmeyen İtalya, kendisine ait milli takımlarda en uzun süre gol yememe rekorunu geliştirdi.

İtalya Milli Takımı'nda 1972-1974 yıllarında bin 143 dakika boyunca kalesini gole kapatan Dino Zoff, bir önceki rekoru elinde bulunduruyordu.

İtalya, çeyrek finalde Belçika-Portekiz eşleşmesinin galibiyle 2 Temmuz Cuma günü Almanya'nın Münih şehrinde karşı karşıya gelecek.

Son 16 turunun 26-29 Haziran, çeyrek finallerin 2-3 Temmuz, yarı finallerin ise 6-7 Temmuz tarihlerinde oynanacağı EURO 2020'nin şampiyonu, 11 Temmuz Pazar günü İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak finalde belli olacak.