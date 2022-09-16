Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma 22:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu Taha Akgül'ü tebrik etti
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 125 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Taha Akgül'ü kutladı.
Bakan Kasapoğlu yayımladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:
"Başkent Belgrad'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda erkekler serbest stil 125 kiloda altın madalya kazanarak ülkemizi gururlandıran milli güreşçimiz Taha Akgül kardeşimi canı gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Salonda İstiklal Marşı'mızın yankılanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor, devam eden şampiyonada mücadele eden sporcularımıza başarılar diliyorum."
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Taha Akgül dünya şampiyonu
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