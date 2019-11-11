Olimpiyatlara katılacak yetenekli sporcular Olimpik Hazırlık Merkezleri'nde yetiştiriliyor.

22 ilde 22 branşta tam bin 166 sporcu hazırlık merkezlerinden yararlanıyor.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Olimpik Hazırlık Merkezleri eğitim gören sporcuların uluslararası müsabakalarda bin 263 madalya kazandığını söyledi.

"774 yurt var, 192 yeni yurt açmayı hedefliyoruz"

Öğrenci yurtlarına ilişkin veriler de paylaşan Kasapoğlu, "81 il, 235 ilçe ve 5 adet KKTC’de olmak üzere toplam 774 yurtta 679 bin 758 yatak kapasitesine ulaşmış durumdayız. 192 adet 187 bin 617 kapasiteli yurt binası açılarak yurt yatak kapasitesinin 867 bin 375’e ulaştırmayı hedefliyoruz." dedi.

Amatör kulüplere destek

Bakan Kasapoğlu'nun gündeminde amatör spor kulüplerine yapılan destekler de vardı.

"2002 yılında ülkemizde 6 bin 35 spor kulübü faaliyet göstermekte iken bakanlığımızca verilen destekler sayesinde bu sayı 2019 yılı ekim ayı itibarıyla 17 bin 747 spor kulubü var."

Bakan Kasapoğlu “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi kapsamında 2020 sonuna kadar yaklaşık 1 milyon kişiye yüzme öğretmeyi hedeflediklerini de aktardı.

Kaynak: TRT Haber