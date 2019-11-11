Spor
Galatasaraylı Andone'nin tedavisine başlandı11 Kasım 2019 Pazartesi 13:55 - Son Güncelleme 11 Kasım 2019 Pazartesi 13:56
Galatasaray'ın Rumen santrforu Florin Andone'nin sağ diz iç yan bağında yırtık tespit edildi.
[Fotoğraf: AA]
Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep FK maçında sakatlık yaşayan Florin Andone'nin Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde tetkikleri yapıldı.
Sağ diz iç yan bağında yırtık, ön çapraz bağında gerilme ve kısmi hasar tespit edilen Andone'nin tedavisine başlandı.
Kaynak: AA
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