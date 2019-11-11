Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli sporcular, bugün başlayacak organizasyon için başkent Minsk'e hareket etti.

Başantrenör Reimundo Zamora Nunez yönetimindeki milli takım kadrosu şöyle:

57 kilo: Batuhan Çiftçi

69 kilo: Tuğrulhan Erdemir, Necat Ekinci

75 kilo: Birol Aygün

91 kilo: Berat Acar, Mücahit İlyas

Artı 91 kilo: Muhammed Aydın

Turnuva, 17 Kasım Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA