Spor
Boks Milli Takımı Belarus'ta madalya mücadelesi verecek11 Kasım 2019 Pazartesi 11:43 - Son Güncelleme 11 Kasım 2019 Pazartesi 11:44
Erkek Milli Boks Takımı, 17. Uluslararası Viktor Liventsev Boks Turnuvası'nda ringe çıkacak.
Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli sporcular, bugün başlayacak organizasyon için başkent Minsk'e hareket etti.
Başantrenör Reimundo Zamora Nunez yönetimindeki milli takım kadrosu şöyle:
57 kilo: Batuhan Çiftçi
69 kilo: Tuğrulhan Erdemir, Necat Ekinci
75 kilo: Birol Aygün
91 kilo: Berat Acar, Mücahit İlyas
Artı 91 kilo: Muhammed Aydın
Turnuva, 17 Kasım Pazar günü sona erecek.
Kaynak: AA