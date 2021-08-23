Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, merkez binada gerçekleştirilen görüşmede iki ülke arasındaki gençlik ve spor alanındaki ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla mutabakat metni imzalandı.

Bakan Kasapoğlu, mevkidaşı Morales'i Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gençlerin iki ülke arasındaki karşılıklı ziyaretlerinin, bilgi ve tecrübe paylaşımlarının önemini vurguladı.

Paraguay Ulusal Spor Bakanı Morales, Ankara Atlı Spor Kulübünü gezdi

Paraguay Ulusal Spor Bakanı Irma Fatima Agüero Morales, Ankara Atlı Spor Kulübünü ziyaret etti.

Türkiye'de bulunan Morales, Beştepe'deki tesisleri gezdi. Tesis hakkında yetkililerden bilgi alan Paraguay Ulusal Spor Bakanı Morales, atları sevdi.

[Fotoğraf: AA]

Atlarla hatıra fotoğrafı çektiren Morales, Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretten çok memnun olduğunu belirtti.

"Paraguay'da bir binicilik kuruluşuna başkanlık ediyorum. Atın özel bir hayvan olduğunu düşünüyorum. Ponyler ilgimi çok çekti. Ziyaret çerçevesinde gördüğüm her şeyden çok memnuniyet duyduğumu belirtmek istiyorum."

Engelli çocukların rehabilitasyonunda biniciliğin önemli rol oynadığına işaret eden Morales, bu konuda Türkiye ile iş birliği yapmayı düşündüklerini kaydetti.

[Fotoğraf: AA]

Morales'e ziyaretinde, Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır da eşlik etti.