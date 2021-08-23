Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şunları kaydetti:

"Şampiyonada birçok ilke imza atarak, ülkemizi başarıyla temsil eden genç atletlerimizi tebrik ediyorum. 23 sporcuyla mücadele ettiğimiz turnuvada 14 sporcumuzun final görmesi, dünya şampiyonluğu ve dünya ikinciliği kazanmamız, yaptığımız alt yapı yatırımlarının bir karşılığı olarak bizleri mutlu etmiştir. Gençlerimize olan güvenimizi ve inancımızı hiçbir zaman kaybetmediğimiz gibi, ülkemizin geleceği olan fidanlarımız için yaptığımız yatırımlara da, hız kesmeden devam edeceğiz. Tekrardan milli atletlerimizi bu başarıları için tebrik ediyor, sporcularımızın başarısında emeği geçen herkese, milletim adına teşekkür ediyorum."