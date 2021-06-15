Bakan Kasapoğlu paylaştığı mesajında, Ankara'da düzenlenen 3. Orhan Altan Atlamalar Kupası'nda mücadele eden Ersu'nun 5.80 metrelik atlayışıyla Türkiye rekoru kırarak olimpiyat vizesi aldığını belirterek, "Milli atletimiz Ersu Şaşma, bizleri gururlandırdı. Bugünkü yarışmalar sonunda 5.80 metrelik atlayışıyla Türkiye rekoru da kıran milli sporcumuzu gönülden tebrik ediyor, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda kendisine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.