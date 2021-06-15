Haber Giriş: 15 Haziran 2021 Salı 23:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Juventus, Morata'nın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, İspanyol golcüsü Alvaro Morata’nın kiralık sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.
Juventus'tan yapılan yazılı açıklamada, 28 yaşındaki İspanyol golcünün gelecek sezon da siyah-beyazlı formayı giyeceği belirtildi.
İspanya'nın Atletico Madrid takımından geçen sezon kiralanan Morata, 2014-2016 arasında da Juventus’ta top koşturmuştu.
İspanyol golcü, bugüne kadar Juventus formasıyla 137 maçta 47 gol attı.
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