Haber Giriş: 15 Haziran 2021 Salı 23:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli atlet Ersu Şaşma'dan olimpiyat vizesi
Fenerbahçeli milli atlet Ersu Şaşma, sırıkla atlamada 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.
Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ankara'da düzenlenen 3. Orhan Altan Atlamalar Kupası'nda mücadele eden Ersu'nun 5.80 metrelik atlayışıyla Türkiye rekoru kırdığı belirtildi.
Bu dereceyle Ersu'nun olimpiyatlara katılmaya hak kazandığı kaydedildi.
Ayrıca, Fenerbahçe Kulübü de milli sporcusunu başarısından dolayı tebrik etti.
Etiketler: Atletizm
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