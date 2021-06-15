Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ankara'da düzenlenen 3. Orhan Altan Atlamalar Kupası'nda mücadele eden Ersu'nun 5.80 metrelik atlayışıyla Türkiye rekoru kırdığı belirtildi.

Bu dereceyle Ersu'nun olimpiyatlara katılmaya hak kazandığı kaydedildi.

Ayrıca, Fenerbahçe Kulübü de milli sporcusunu başarısından dolayı tebrik etti.