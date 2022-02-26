Haber Giriş: 26 Şubat 2022 Cumartesi 19:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu İbrahim Çolak'ı tebrik etti
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Almanya'da düzenlenen Cottbus Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda halka aletinde altın madalya kazanan milli sporcu İbrahim Çolak'ı tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı mesajında milli sporcuya teşekkür etti.
"Elde ettiği altın madalya ile bizleri bir kez daha gururlandıran İbrahim Çolak'ın başarılarının devamını diliyorum. Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."
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