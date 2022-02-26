Bakan Kasapoğlu, yayımladığı mesajında milli sporcuya teşekkür etti.

"Elde ettiği altın madalya ile bizleri bir kez daha gururlandıran İbrahim Çolak'ın başarılarının devamını diliyorum. Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."