Sarı-lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesabından genç oyuncunun sağlık durumu ile ilgili paylaşımda bulundu.

"Slavia Prag maçında aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu'nun, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde; sağ rektus femoris kası ve tendonunda kanama ve 2. derece zorlanma bulguları saptanmıştır."