Haber Giriş: 26 Şubat 2022 Cumartesi 19:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ferdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçe'ye kötü haber
Fenerbahçe Kulübü, genç oyuncuları Ferdi Kadıoğlu'nun sağ rektus femoris kası ve tendonunda kanama ve 2. derece zorlanma bulguları saptandığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesabından genç oyuncunun sağlık durumu ile ilgili paylaşımda bulundu.
"Slavia Prag maçında aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu'nun, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde; sağ rektus femoris kası ve tendonunda kanama ve 2. derece zorlanma bulguları saptanmıştır."
Tedavi başlatılan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 26, 2022
Fenerbahçe Spor Kulübü
Etiketler: Fenerbahçe
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