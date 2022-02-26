Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklama göre, Muaythai Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi ve Hakkari'yi temsil eden Kaçar, miniklerde Avrupa ikincisi olma başarısı gösterdi.

Antrenör Arafat Uçar, şampiyonalarda Hakkari'yi en iyi şekilde temsil etmeyi amaçladıklarını belirtti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım da minik sporcu ile antrenörünü tebrik etti.