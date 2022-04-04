Haber Giriş: 4 Nisan 2022 Pazartesi 11:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu güreşçileri tebrik etti
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nı 17 madalyayla tamamlayan sporcuları kutladı.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında bu başarıda emeği geçenlere teşekkür etti.
"Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 7 altın, 3 gümüş, 7 bronz olmak üzere toplamda 17 madalyayla tarihi bir rekor kıran milli takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Elde ettikleri başarılarla bizleri gururlandıran ve geleceğe umutla bakmamızı sağlayan sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum."
Son Haberler
- 11:52
- 11:44
- 11:38
- 11:33
- 11:29
Sıradaki Haber
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Dörtlü Final heyecanı yaşanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz