Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında bu başarıda emeği geçenlere teşekkür etti.

"Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 7 altın, 3 gümüş, 7 bronz olmak üzere toplamda 17 madalyayla tarihi bir rekor kıran milli takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Elde ettikleri başarılarla bizleri gururlandıran ve geleceğe umutla bakmamızı sağlayan sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum."