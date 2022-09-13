Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı 21:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu, dünya şampiyonu Rıza Kayaalp'i tebrik etti
[AA (arşiv)]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp'i kutladı.
Kasapoğlu, mesajında, şu ifadeleri kullandı:
"Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda kazandığı altın madalyayla bizleri gururlandıran milli güreşçimiz Rıza Kayaalp kardeşimi yürekten kutluyorum. Türk bayrağının en yüksekte dalgalanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor, devam eden şampiyonada mücadele eden sporcularımıza başarılar diliyorum."
Etiketler: Mehmet Muharrem Kasapoğlu Milli Sporcular
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