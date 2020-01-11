Gençlik ve Spor Bakanlığı, 13-17 Ocak tarihlerinde Ankara'da "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı" düzenleyecek.

Beş gün sürecek Çalıştay'ın ilk iki gününde, Türk futbolunun mevcut sorunları ve çözüm önerileri ele alınacak.

Oturumlara Türkiye Futbol Federasyonu, kulüp birlikleri ve profesyonel liglerde yer alan kulüpler katılacak.

Çalıştay'ın son üç gününde ise diğer spor federasyonları ile ilgili konular görüşülecek.

Federasyon başkanlarının ve kulüp temsilcilerinin katılacağı oturumlarda Türk sporunun sorunları ve çözüm önerileri istişare edilecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptığı açıklamada, “Çalıştayda spor kulüpleri ve federasyonlarımızın yapısal sorunlarını ve gelecek stratejilerini 5 gün boyunca tartışacağız” dedi.

Bakan Kasapoğlu, özellikle futbol kulüplerinin idari, mali ve sportif yönden yeniden yapılanma sürecine girmesi gerektiğini belirtti.

"Ülkemizde kulüp yapıları, Avrupa hatta dünyada eşine pek az rastlanır bir çeşitlilik gösteriyor. Bu yasal anlamda sorunları beraberinde getiriyor. Kulüpler ile yapacağımız çalıştayda, bu sorunlara çözüm yollarını konuşacağız."

Kaynak: TRT HABER