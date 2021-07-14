İstanbul'daki Gençlik ve Spor Bakanlığı Taksim Ofisi'nde gerçekleşen kabulde, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas, başkan yardımcıları Rezan Epözdemir ile Bikem Kanık, yönetim kurulu genel sekreteri Köksal Ünlü ve yönetim kurulu üyesi Işıtan Gün yer aldı.

Bakan Kasapoğlu, Burak Elmas ile yönetim kurulu üyelerine başarı dileğinde bulundu. Burak Elmas, görüşmenin ardından Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na adının yazılı olduğu 10 numaralı Galatasaray forması hediye etti.