Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, 24 branşta, 137'si kadın, 185'i erkek toplam 322 milli sporcunun Türkiye'yi temsil edeceğini hatırlattı.

Kasapoğlu, milli sporcuların motivasyon ve heyecanlarının son derece yüksek olduğunu vurguladı.

"Akdeniz Oyunları, sporcular için önemli bir seviye. Her sporcu bu tür organizasyonlarda ülkesini temsil etmeyi hayal eder, bu hedeflerle kendini yetiştirir. Türk sporunun son yıllarda birbirinden farklı branşlarda yakaladığı başarı grafiğinin Akdeniz Oyunları'nda da süreceğine inanıyorum. Sporcularımızın, onlara inanan bizleri, antrenörlerini, ailelerini, milletimizi hem alacakları madalyalarla hem de sergileyecekleri davranışlarla gururlandıracaklarına güvenim tamdır. Göğsünde ay-yıldızlı formayı taşıyan tüm sporcularımıza 19. Akdeniz Oyunları'nda başarılar diliyorum."