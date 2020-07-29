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Bakan Kasapoğlu Ahmet Ağaoğlu ve Hasan Çavuşoğlu ile bir araya geldi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan final maçını statta izledi.
Bakan Kasapoğlu, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşma öncesinde Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile bir araya geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in de yer aldığı buluşmada hatıra fotoğrafı da çekildi.
Etiketler: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor Aytemiz Alanyaspor Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan ÇavuşoğluSon Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 22:26
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