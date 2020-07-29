Trabzonspor Antrenörü Eddie Newton, Süper Lig'in son haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 yendikleri maçta ilk 11'de başlayan Badou Ndiaye'yi yedeğe çekerken, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında bu futbolcunun yerine Guilherme'yi sahaya sürdü.

Bordo-mavili ekip maça Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Guilherme ve Sörloth ile başladı.

Alanyaspor'da 10 değişiklik

Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Erol Bulut, oynadıkları son maça göre kadroda 10 değişiklik yaptı.

Süper Lig'in son haftasında İttifak Holding Konyaspor'u 3-2 yendikleri müsabakada yedek ağırlıklı bir kadro tercih eden Bulut, Trabzonspor ile oynadıkları kupa finalinde as oyunculara görev verdi.

Aytemiz Alanyaspor'un Konyaspor ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan futbolculardan sadece Cisse, Trabzonspor maçının başlangıç kadrosunda bulundu.

Akdeniz ekibinin ilk 11'inde Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Nsakala, Ceyhun Gülselam, Siopis, Bakasetas, Efecan Karaca, Junior Fernandes ve Cisse yer aldı.