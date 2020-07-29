Uzun yıllardır Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumlarının özellikle ABD ve diğer ülkelerdeki operasyonlarını yöneten Köse, açıklamadalarda bulundu.

"Malatyaspor, dünyada ve Türkiye'deki 3 milyon Malatyalının ortak paydasıdır. Bu ortak paydayı güçlendirerek daha sürdürülebilir bir futbol ve daha sürdürülebilir yönetim şekliyle dünya markası haline getirmek hedefimiz."

Köse'nin tamamı profesyonellerden oluşan güçlü bir yönetim ekibi kurduğu öğrenildi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de bu sezonu 32 puanla 16. sırada tamamlayarak küme düşmüştü. Sarı-siyahlılar, Türkiye Futbol Federasyonunun aldığı kararla gelecek sezon da Süper Lig'de mücadele edecek.