Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, alınan tarihi kararların ardından TRT SPOR'a konuştu.

"Biz sadece düşme kalksın, lig 21 takımlı olsun demedik. Rapor sunduk, diğer ülkelerle alakalı çalışmalar yapmıştık. Yerini buldu. İnşallah bütün liglere hayırlı olsun" diyerek sözlerine başlayan Gözbaşı, "Destek veren herkese çok teşekkür ederim. 9 aylık başkanım ama 10 yıllık başkan kadar şeyler yaşadım. Herkese çok teşekkür ederim. Görevime devam edeceğim. Daha ayağı yere sağlam basan sistemi kurmak istiyorum. Yine zorlu olacak ancak inşallah Kayserispor bu günleri bir kez daha görmeyecek. İnşallah daha iyi, daha sempatik bir Kayserispor izleteceğiz."

Mustafa Tokgöz: Kayserispor camiası çifte bayram yaşıyor

Kayserispor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, dün Kulüpler Birliği'nin aldığı tavsiye kararıyla tüm kulüplerin kardeş takım olduğunun ortaya çıktığını belirterek, "Sahada ebedi rekabetimiz devam edecektir." dedi.

Tokgöz, kulüp başkanı Berna Gözbaşı'nın göreve geldiği günden bu yana Kayserispor için elinden gelenin fazlasını yaptığını vurguladı.

"Berna başkan bu takım için çok mücadele etti. Bizzat kendisinin talimatıyla hazırlanan 20 takımlı yeni Süper Lig dosyasının sunumunu dünkü Kulüpler Birliği toplantısında kendisi yaptı. Tavsiye kararının alınmasında, bu dosya ve sunumun büyük payı var. İlerleyen süreçte 20 takımlı Süper Lig'in daha çok gelir getiren bir sisteme dönüştüğünü hep birlikte göreceğiz. Seneye daha güçlü bir şekilde Süper Lig'de olacağız. Tüm Kayserispor sevdalılarının gözü aydın olsun. Kayserispor camiası çifte bayram yaşıyor."