"Karar verebilen, bizi dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum" diyen BtcTürk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, "Biz de çok hatalar yaptık. Hatalarımızdan ders çıkaracağız. Şu an çifte bayram yaşasak da daha sağlam adımlar atacağız. Bütünleşeceğiz. Malatya'yı daha ileriye taşımak istiyoruz." açıklamalarında bulundu.

Gevrek, "Lig 21 takıma düşünce yayın gelirlerinde azalma olacağına yönelik şeyler düşünülebilir ancak bence doğru kararlar verilirse bu rakam artabilir. Daha geniş bir yer açılmış olacak. Bu işin ehli olan insanlar çalışarak bunları hep beraber yapmamız gerekiyor." diyerek sözlerini tamamladı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel ise camia olarak sevinçli olduklarını söyledi.

Çelikel, yerinde bir karar alındığını anlattı.

"TFF Başkanı Nihat Özdemir'e ve tüm devlet erkanına teşekkür ederiz. Bizce adil olan buydu. Tüm futbol kulüpleri bu pandemi sürecinde lige verilen aradan ve mali sıkıntılardan dolayı çok sıkıntıya girdi. Bu alınan karar, bizleri ziyadesiyle memnun etti. Artık bu saatten sonra önümüze bakacağız. Yapmış olduğumuz hataları tekrarlamadan Süper Lig'de eski Malatyaspor günlerini, o ruhu getirmeye çalışacağız."