TFF'nin Riva Tesislerinde yapılan toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yönetim kurulu ile Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil katılıdı.

Kulüpler Birliği Vakfı, bu sezon için "küme düşme"nin kaldırılması üzerine başvuru yaptı.Bakan Kasapoğlu ile TFF Yönetimi bir araya geldi. Riva'daki kritik toplantının ardından Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılması kararı alındı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Hes Kablo Kayserispor ve MKE Ankaragücü yoluna Süper Lig'de devam edecek.

Süper Lig'de 2020/21 sezonuna 21 takımla, 2021/22 sezonuna ise 20 takımla devam edilecek.

Öte yandan önümüzdeki sezon için yabancı sınırı kuralıyla ilgili değişiklik olmayacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, toplantı sonrasında açıklama yaptı.

Bakan Kasapoğlu: Ülkemizin salgın sürecindeki performansı çok ileride

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu toplantı sonrasın açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, Riva’da dünyanın en gelişmiş spor eğitim merkezlerinden birini açacaklarını ifade etti.

"Gerek olimpik gerek paralimpik alanlarda hizmet verecek bir tesis. Biliyorsunuz, federasyonlarımızda görüş noktasındaki değerlendirmeleri yaptık. Bu çerçevede biliyorsunuz gerek salgın sürecinde ve sonrasında bu anlamda işbirliklerimiz devam edecek. Bir ve beraber olduğumuz müddetçe ne kadar farklı düşüncelerimiz olursa olsun amacımız Türk sporunun çıkarları olduğu müddetçe başaramayacağımız bir şey yok. Ülkemizin bu salgın sürecindeki performansı hakikatten çok ama çok ileride. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konulan bu süreç tüm gelişmiş ülkelere model olacak nitelikte ve pek çok alanda liderliğini ispat etmekte. Bu sürecin etkilediği en önemli konulardan biri spor."

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Salgın sürecini fırsata dönüştürmek için avantaj yakaladık. Düşenin dostu olmaz anlayışını elinin tersiyle iten tüm kulüplerimizi kutluyorum. https://t.co/fgkKPq2J17 pic.twitter.com/rgZCRRHJpD — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 29, 2020

"Fedakarlık ortaya koyan federasyonumuzu gönülden kutluyorum"

"Gerek ulusal, gerek uluslararası anlamda şampiyonaların iptal edilmesi durumlarıyla karşı karşıya kaldık. Bu süreçte liglerin ertelenmesi söz konusu oldu. Hamdolsun ki tüm paydaşlarımızın iş birliği sayesinde hemen hemen bitirme noktasına geldik. Bunun sonucunda fedakarlık ortaya koyan federasyonumuzu ve yönetimi gönülden kutluyorum. Bu süreçlerin özellikle sporda ve her alanda olan iddiasını sporda da her gün bir adım gitme felsefesinde. Cumhurbaşkanımızın spora verdiği önem ve değer gören anlayışıyla 18 yılda gelen mesafe herkesin takdirle izlediği, altyapısıyla ve sporcu profiliyle geldiği nokta çok önemli. Biz bu salgın sürecinin başından itibaren bu süreci spor camiası olarak fırsata dönüştürme ihtiyacımız olduğunu ortaya koyduk."

"Kulüplerimizin gösterdiği dayanışma ruhu, birlik beraberliğin ne kadar güçlü olduğunu göstermiş oldu"

"Bugün TFF’nin ev sahipliğinde verimli ve bereketli geçen bu toplantıda alınan kararlarda, bu sürecin sadece Süper Lig’i değil amatöre kadar, bugünlerini değil yarınlarını kurtarmaya ve geliştirmeye yönelik önemli bir takım kararları da federasyonumuz almış oldu. Dün Kulüpler Birliği Vakfı bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda beni duygulandıran ve mutlu kılan tablo söz konusuydu. Kulüplerimizin gösterdiği dayanışma ruhu, birlik beraberliğin ne kadar güçlü olduğunu göstermiş oldu. Pandemi sürecindeki durumun ve sporumuzdaki üretim çok önemli. Ben sporun tüm paydaşlarına ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Bu vesileyle halkımızın bayramlarını tebrik ediyorum."

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Yabancıyla ilgili sürecin 1 yıl ertelenmesi ile BAL Ligi'ndeki kulüplerimizin bir üst lige çıkma kararının halkımıza hayırlar getirmesini diliyorum.https://t.co/tM0Hz9ZQhn pic.twitter.com/wh1abZ7H1x — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 29, 2020

Nihat Özdemir: Ligleri başarılı bir şekilde tamamladık

"Mart ayından sonra pandemi nedeniyle zorunlu olarak ara verdiğimiz futbola 12 Haziran’da dönüş yaptık. Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakalarını başarılı bir şekilde tamamladık. Şampiyon olan ve üst lige çıkan takımları tebrik ediyorum. Futbolda 2019-2020 sezonun bu akşam Trabzonspor ile Alanyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finali ve yarın Ankara’da oynanacak Adana Demirspor - Fatih Karagümrük arasında oynanacak TFF 1. Lig play-off ile tamamlayacağız. Her iki finalin de centilmence geçmesini diliyorum."

"Avrupa’nın en iyi protokolü hazırlayarak futbola dönüşü gerçekleştirdi"

Nihat Özdemir, pandemi sürecinde TFF Sağlık Kurulu’nun önemli bir sorumluluk aldığını söyledi.

"Herkesin imkanız gördüğü durumda Avrupa’nın en iyi protokolü hazırlayarak futbola dönüşü gerçekleştirdi. Ülkemizin içinden geçtiği bu zorlu durum içinde maçların aksaksız bir şekilde oynanması için testlerin yapılmasını sağlayan Sağlık Bakanlığımız, sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederiz."

TFF Başkanı Nihat Özdemir: Kulüpler Birliği'nin talebiyle Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2019-2020 sezonu için küme düşme kaldırıldı.https://t.co/fgkKPq2J17 pic.twitter.com/q9h9zzsV6F — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 29, 2020

"Süper Lig’in yanı sıra TFF 1., 2. ve 3’te düşme olmayacak"

Başkan Özdemir, Kulüpler Birliği’nin yaptığı toplantıda Süper Lig’de 2019-2020 sezonunda ligden düşmenin kalkması için ortak bir tavsiye kararı aldıklarını ifade etti.

"Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, yazılı bir dilekçeyi yönetim kurulumuza sundu. Liglerimizi başlatmadan önce Süper Lig’de puan sıralamasının son 7 takım da aynı talepte bulunmuştu. Ancak yönetim kurulumuzun aldığı kararlar oynatarak tamamlamayı ve kalan 8 haftada haksız bir rekabete yol açmamaktı. Bugün geldiğimiz noktada Süper Lig'i tamamladık. Kulüplerimizin pandemi sürecinde fedakarlığı ve iyi niyeti vurgulamak isterim. Süper Lig, Kulüpler Birliği’nin ligden düşmenin kaldırılmasına yönelik ortak talebini yönetim kurulunda değerlendirdik. Yönetim kurulumuzun oy birliği ile aldığı karara göre, Süper Lig’in yanı sora TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2019-2020 sezonunda düşme olmayacak. Süper Lig 2020-2021 sezonu 21 takımla oynanacaktır. 2020-2021 sezonunda 4 takım ligden düşecek. Şimdilik olmak kaydı ile 2021-2022 sezonundan itibaren 20 takım ile oynamaya devam edecek. TFF 1. Lig 18 takım, TFF 2. Lig 39 takımla oynanacak. BAL’da gruplarında şampiyon olan ile aralarında 3 puan olan 9 takım TFF 3. Lig’de mücadele edecek. TFF 3. Lig 4 gruptan oluşacak. Toplam 67 takım ile oynanacak. Süper Lig’in 21 takımla oynanacak olması doğal olarak gelir dağılımında farklılık, maç sayılarında artması ve fikstür sıkışıklığına da yol açacaktır. Bu düzenlemeleri TFF olarak yapacağız."

Kulüpler Birliği’nin bir başka tavsiye kararı yabancı oyuncu kuralı ile ilgili olarak ise Nihat Özdemir, "Yönetim kurulu toplantısında oy birliği ile yabancı uyruklu oyuncu kuralı değişikliği 2020-20221 sezonundan değil, 2021-2022 sezonundan itibaren uygulanacak."

Başkan Özdemir ayrıca takım harcama limitlerinin de transfer döneminin başlayacağı 4 Ağustos’ta duyurulacağını açıkladı.

Mehmet Sepil: Taleplerimiz kabul edildi, teşekkür ederiz

"Türk futbolunda çok zor bir süreçten geçtik. Liglerin uzun süre ertelenmesi, arkasından başlayıp, bir kaza olmadan bu süreci tamamlamamız, en büyük kazancımız oldu. İki tane maç kaldı liglerde. Bir tanesi bu akşam oynanacak. Bir tanesi yarınki play-off karşılaşması. Bu süreci bu şekilde atlatmak bizim için önemliydi. Nihat başkanımın da söylediği gibi dün bir toplantı yaptık. Bu toplantıda özelikle Türk futbolunun önünde olan birçok konuyu tartıştık. Buradaki konulardan en önemlisi Malatyaspor, Kayserispor ve Ankaragücü takımlarının bir talebi vardı. Bu talepleri pandemi sürecinde oluşan zorluklardan dolayı bu sene liglerde düşmenin kaldırılmasıydı."

"Diğer 3 konuda da hızlı bir şekilde çalışma yapılması kararı alındı"

"Arkadaşlarımızı dinledik, başkanlarımızı dinledik ve bunun sonucunda da tüm kulüplerin ortak görüşü olarak federasyona bu sene liglerden düşmenin kaldırılması kararını ulaştırdık bir mektupla. Onun yanında 4 önemli konu daha vardı. Bizi çağırdılar. Tüm konuları hep birlikte tartıştık. Burada kararı veren federasyondur. Niye bu kararları aldığımızı, yabancı kuralını detaylı olarak konuştuk. Zaten yabancı konusunda da bir yıl erteleme talep etmiştik. Bu da yönetim kurulu tarafından kabul edildi, teşekkür ederiz. Diğer 3 konuda da hızlı bir şekilde çalışma yapılması kararı alındı."

Liglerde 2019-2020 sezonu için küme düşme kaldırıldı. Süper Lig 2020-2021 sezonu 21 takımla oynanacak. @trtspor Haber Müdürü Erhan Seven, alınan kararı @trthaber'de değerlendirdi. pic.twitter.com/fYroj1fTVI — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 29, 2020

Tescil edilen Bölgesel Amatör Lig’de lider ile arasında en fazla 3 puan bulunan takımların TFF 3. Lig’e yükselmesine karar verildi.

Bu kapsamda 3. Lig'e yükselen ekipler şöyle

Siirt İl Özel İdaresi Spor, Adıyaman 1954 Spor, Ceyhanspor, Isparta 32 Spor Kulübü, Karaman Belediyespor, Belediye Kütahyaspor, Edirnespor, Tekirdağspor, Çengelköyspor.