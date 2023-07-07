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Spor
AA 07.07.2023 07:23

Bakan Göktaş, milli sporcularla yemekte buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da kamp yapan 22-19 yaş altı kadın ve erkek milli voleybol takımlarıyla yemekte bir araya geldi.

Bakan Göktaş, milli sporcularla yemekte buluştu
[Fotograf: AA]

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre yemekte, Bakan Göktaş'ın yanı sıra Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve TVF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Mert yer aldı.

Yemek sonrasında milli sporcularla sahada bir süre sohbet eden Göktaş, sporcularla karşılıklı voleybol oynadı.

Bakan Göktaş, milli sporcularla yemekte buluştu

Bakan Göktaş, burada yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. İnşallah yıllar sonra da sizleri alkışlıyor oluruz. Ülkemizi en iyi şekilde gururlandırmaya devam edersiniz. Umarım gözlerinizdeki ışığınız, motivasyonunuz hiç bitmez. Hepiniz, uluslararası alanda ülkemizi, bayrağımızı temsil ediyorsunuz. Bizler de sizleri desteklemeye, gurur duymaya ve alkışlamaya devam edeceğiz."

TVF Başkanı Üstündağ ise "Sayın Bakanımız voleybolu çok seven, oldukça mütevazı ve candan biri. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı olarak camiam adına teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız, voleybolu sevmekten asla vazgeçmeyin diyorum." değerlendirmesini yaptı.

Konuşmaların ardından Üstündağ, Göktaş'ın adının yazılı olduğu milli takım forması hediye etti.

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Mahinur Özdemir Göktaş Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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