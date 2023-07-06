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Spor
AA 06.07.2023 21:44

Gençlik ve Spor Bakanı Bak Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanan genç milli yüzücüleri kutladı

ençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sırbistan'da düzenlenen Gençler Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 1500 metre serbest stil finalinde şampiyona rekoru kırarak altın madalya kazanan Kuzey Tunçelli ile aynı yarışta bronz madalya elde eden Emir Batur Albayrak'ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanan genç milli yüzücüleri kutladı

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Gençler Avrupa Yüzme Şampiyonası'ndan sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Erkekler 1500 metre serbest stil finalinde 14.58.59'luk derecesiyle şampiyona rekoru kırarak altın madalya kazanan Kuzey Tunçelli ile 15.00.57'lik derecesiyle bronz madalya elde eden ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları A barajını geçmeyi başaran Emir Batur Albayrak'ı kutluyorum.

Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Elde ettiği sonuçlarla bizleri gururlandıran milli yüzücülerimizin başarılarının devamını diliyorum."​​​​​​​

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