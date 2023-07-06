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Spor
AA 06.07.2023 21:22

FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye İspanya'ya 78-64 yenildi

Basketbol FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, çeyrek finalde İspanya'ya 78-64 yenildi.

FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye İspanya'ya 78-64 yenildi
[Fotograf: AA]

Milli takım, Türkiye'nin ev sahipliğindeki organizasyonda Konya'daki Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan çeyrek final maçında İspanya ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya Martin'in etkili oyunuyla başlayan İspanya, periyodun bitimine 2 dakika kala Viegas'ın 3 sayılık basketiyle aradaki farkı 11 sayıya kadar çıkardı: 26-15. Milliler, Elif İstanbullu ve Ceren Akpınar'ın bulduğu sayılarla da arayı kapatamadı ve rakip takım İspanya, soyunma odasına 46-33 önde gitti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Üçüncü periyotta hücumda etkili olamayan milli takım karşısında aradaki farkı 15 sayıya kadar (65-50) çıkaran İspanya, son periyotta da üstünlüğünü sürdürerek müsabakadan 78-64 galip ayrıldı ve yarı finale yükselen taraf oldu.

Ay-yıldızlı ekip, bu sonuçla organizasyonu klasman müsabakalarıyla tamamlayacak. Milliler, klasman mücadelesinde Fransa-Letonya müsabakasının mağlubu ile 8 Temmuz Cumartesi günü saat 16.30'da karşılaşacak.

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